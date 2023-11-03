Множественность ТВД – нерешаемая проблема американского доминирования

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Как бы ни менялись оружие, средства защиты и связанные с ними тактические приёмы, стратегические принципы любой войны не меняются с тех времён, как их сформулировал в шестом веке до РХ Сунь Цзы.
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