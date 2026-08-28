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Кравцов назвал предельную недельную нагрузку для школьников

Кравцов назвал предельную недельную нагрузку для школьников

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, сколько часов в неделю могут учиться школьники разных классов.

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