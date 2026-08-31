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Газета.ру

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Звезда TikTok Игнатий Винтуров спел на дискотеке "Назад в город"

Звезда TikTok Игнатий Винтуров спел на дискотеке "Назад в город"

Звезда TikTok и певец Игнатий Винтуров с аудиторией более 1 200 000 слушателей ежемесячно выступил на дискотеке «Назад в город», которая состоялась 29 августа в ТРЦ «ГОРОД Лефортово».

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