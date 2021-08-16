В Ардонском районе Северной Осетии полицейские провели акцию "Стань заметным на дороге!", направленную на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
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