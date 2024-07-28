В результате ДТП в Абхазии погибли двое россиян, двоих детей госпитализировали

Двое россиян погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей в Гагрском районе Абхазии. Дети получили травмы различной степени тяжести, они в тяжелом состоянии госпитализированы в Центральную районную больницу г.
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