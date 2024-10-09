Какие условия ставит СИБ для открытия избирательных участков в России 

Расположение в непосредственной близости от убежищ - бункеров, наличие запасных входов и выходов, достаточная площадь помещений - вот некоторые из условий материально-технического обеспечения, рекомендованных Службой информации и безопасности (СИБ) для открытия еще трех избирательных участков в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.