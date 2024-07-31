Reuters: США перестали платить своему военному, осужденному в России

Американский военный Гордон Блэк, осужденный в России за кражу денег и угрозу убийством, больше не получает заработную плату от Вооружённых сил США, а его возвращение на родину может обернуться дополнительными разбирательствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии