В Краснодарском крае полицейские провели антинаркотические мероприятия с подростками

Сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску совместно с представителем Общественного совета при ведомстве, врачом Наркологического диспансера, а также представителями Молодежного центра развития личности провели информационно-просветительский семинар «Новый путь» со студентами новороссийского социально-педагогического колледжа.