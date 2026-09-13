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Царьград

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Песков: развертывание ядерного оружия в Литве увеличит опасность

Песков: развертывание ядерного оружия в Литве увеличит опасность

Литва планирует в 2027 году снять конституционный запрет на размещение оружия массового поражения. Дмитрий Песков предупреждает, что это не обеспечит безопасность страны, а, напротив, сделает её целью для российского ядерного арсенала.

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