Песков: развертывание ядерного оружия в Литве увеличит опасность

Литва планирует в 2027 году снять конституционный запрет на размещение оружия массового поражения. Дмитрий Песков предупреждает, что это не обеспечит безопасность страны, а, напротив, сделает её целью для российского ядерного арсенала.
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