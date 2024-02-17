ВСУ потеряли сотни человек при попытке вывести войска из-под Донецка

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) менее чем за сутки потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка.
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