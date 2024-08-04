«Бред сумасшедшего и вредительство»: Карпин высказался о закрытой крыше на «Газпром Арене»

На стадионе было душно Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий «Матч ТВ» об игре «Зенитом», в том числе ответив на вопрос, могла ли повлиять закрытая крыша на «Газпром Арене» на игру команды.
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