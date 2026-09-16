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В парке за ТЦ "Европа" высадят более 500 деревьев

В парке за ТЦ "Европа" высадят более 500 деревьев

В 2027 году на территории появится терраса Этой осенью на территории будущего парка для отдыха и прогулок по адресу ул.

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