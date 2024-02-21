Общественная организация «Детский правозащитный фонд «Шанс» реализовала проект в Кировградской ВК

Общественная организация «Детский правозащитный фонд «Шанс» реализовала проект «Территория возможностей» при поддержке Фонда президентских грантов в Кировградской воспитательной колонии ГУФСИН России по Свердловской области Проект был реализован в ГУФСИН России по Свердловской области.
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