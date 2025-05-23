Путин объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной

На границе Брянской области с Украиной будет создана буферная зона. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, подчеркнув необходимость усиления мер безопасности и восстановления приграничных населённых пунктов.
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