«Наконец-то нашлась одна международная федерация, которая стала следовать букве закона». Родионенко о решении арбитража FIL по российским саночникам

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила решение Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL), который признал необоснованным решение отстранить российских саночников.

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