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Музыкальный тест: угадайте знаменитый альбом 90-х по обратной стороне обложки

Музыкальный тест: угадайте знаменитый альбом 90-х по обратной стороне обложки

Квиз на 15 вопросов про обложки, который не пройдут проходимцы. фото: aiМало кто помнит, но когда-то в незапамятные времена у дисков кроме обложек (как сейчас в интернете) были и задники: с картинками, фотографиями и очень смешными надписями о том, что будет со слушателем, если он эту пластинку незаконно скопирует.

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