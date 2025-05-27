Музыкальный тест: угадайте знаменитый альбом 90-х по обратной стороне обложки

Квиз на 15 вопросов про обложки, который не пройдут проходимцы. фото: aiМало кто помнит, но когда-то в незапамятные времена у дисков кроме обложек (как сейчас в интернете) были и задники: с картинками, фотографиями и очень смешными надписями о том, что будет со слушателем, если он эту пластинку незаконно скопирует.