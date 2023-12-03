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  • Jubar
    И ты тоже.Кличко заявил, чт...
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ВС РФ нанесли удар по пункту центра управления ВСУ около Днепропетровска

ВС РФ нанесли удар по пункту центра управления ВСУ около Днепропетровска

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения противовоздушной обороны воздушного командования Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Восток".

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