ВС РФ нанесли удар по пункту центра управления ВСУ около Днепропетровска

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения противовоздушной обороны воздушного командования Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Восток".
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