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Белоусов оценил обстановку в зоне СВО

Белоусов оценил обстановку в зоне СВО

Российские войска успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета глав оборонных ведомств стран-участников ОДКБ, передает ТАСС.

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