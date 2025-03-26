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Закон, порядок, государство

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Ансамбль Восточного военного округа «Мы есть мы» выступил с концертом в МГИМО

Ансамбль Восточного военного округа «Мы есть мы» выступил с концертом в МГИМО

На площадке Культурного центра музыканты исполнили композиции собственного сочинения, а также песни Юлией Чичериной, с которой коллектив активно сотрудничает с 2024 года.

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