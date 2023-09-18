Пожилой израильский рокер раскритиковал отсутствие авторских выплат из оставленной им России

ЭК

Эрика Каминская

Вообще не понимаю почему высказывание собственного отношения к чему бы то ни было - перешло средь людей в травлю.( если говорить о реально правовом государстве) вы кто?! Мы выросшие на музыке Макаревича и это целая эпоха…ну ни как не отмахнуться от сего факта! Говорит не угодное? Это его мнение и нравится оно кому то или нет- это его мысли, его видение! Запрет на мысли? Ну-ну…. Но Народный артист имеет на это право. Даже при СССР он здесь жил … ни уезжал при весьма жесткой системе, а сейчас уехал- ну значит больше не может чего-то терпеть и это тоже его право! А по имуществу скажу что для народного артиста( частную жизнь выставляют на обсасывание до тошноты это мерзко) по меркам того что у него есть вообще нищета для повторюсь НАРОДНОГО АРТИСТА- в сравнении с нашими аппаратчиками и прочей нечистью! Среднестатистический пагонщик- в разы поболее чем владеет… одной недвижимости за рубежом вай мэ сколько, про то что здесь вообще молчу. А Макаревич не продавал Родину! Взяток не брал, распилом бюджета не занимался, законов на опережение( подстилку) не издавал итд- так за что его так?! Под старость лет …инагент? А чего? Даже не призываю ни кого очнуться от безумства… не быть биомассой, мясом, быдлостадом- это право каждого и к патриотизму эта травля ни каким боком… слово «патриотизм» как то извращено-искажено уже… А мы рожденные в СССР живем и родились здесь и пионерами/комсомольцами/коммунистами были, гимн наизусть и все клятвы до сих пор помним! А вы? Кто здесь помоями обливают отца Советского рока- в курсе наизусть своего гимна? А что фашистские фасции в гербе Российской службы судебных приставов красуются ни смущает ни кого? Да и наш новомодный автаритаризм - априори загуглите что это. А это ни разу не демократия и даже близко… но это мнение не биомассы конечно, а тот кто думает своими мозгами…Хотя бы не позорились: историю не предавали, не топтали … А Макаревич это история как не крутите, как не обсирайте, как не злословьте, но на его творчестве выросли миллионы соотечественников , которое исключительно было талантом, а не поющими трусами….Топтать, поливать помоями легенду- так хорошо подсвечивает деградацию общества как бы😟😥ИМХО…