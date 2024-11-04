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Российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане

Российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане

Расходы увеличились на 8,6% по сравнению с 2023 годом Российские туристы в 2024 году потратили в Казахстане 1,8 млрд тенге ($3,69 млн), что составило 43,8% от всех доходов республики от иностранных туристов, согласно обзору аналитического портала Finprom.

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