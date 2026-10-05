Авиакомпания не помогла россиянке с больной дочкой в Стамбуле

Россиянка и ее маленькая дочь с инвалидностью оказались в безвыходной ситуации. Авиакомпания неоднократно переносила рейс из Стамбула и никак не заботилась о пассажирах.
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