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Блэйк Гриффин был близок к исполнению одного из самых зрелищных данков сезона

Блэйк Гриффин был близок к исполнению одного из самых зрелищных данков сезона

Форвард «Селтикс» Блэйк Гриффин едва не исполнил один из самых ярких данков сезона. В матче с «Клипперс» (93:113) Гриффин после навеса Маркуса Смарта был близок к тому, чтобы поставить сверху через Ивицу Зубаца.

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