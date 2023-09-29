На бизнес-форуме в Берлине Речан призвал присмотреться к инвестиционным возможностям Молдовы

“Республика Молдова является местом возможностей для иностранных инвесторов, правительство продолжает продвигать политику и реформы, направленные на экономический рост и поддержку деловых людей, включая малые и средние предприятия”.
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