ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Отец разглядел в дочери монстра после одного предложения: Ей хватило бы духу убить, она ненавидела деда

Отец разглядел в дочери монстра после одного предложения: Ей хватило бы духу убить, она ненавидела деда

  Сергей Логинов - отец внучки-убийцы - отказался свидетельствовать против нее в зале суда Анастасия СЕМДЯНОВА За деревянной трибуной в богато украшенном зале суда стоит мужчина в светлой рубашке и джинсах.

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Валерий Светлый
ГУМАНИЗМ ВЛАСТИ ПОТРЯСАЕТ. ЩАДИТЬ УБИЙЦ СТАЛО ЗАКОНОМ...
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