Российский биофизик о существовании ауры

Человеческое тело действительно способно испускать лучи в видимом диапазоне. Мы имеем дело с необыкновенным физическим явлением, — говорит доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.
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