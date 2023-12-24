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Велемудр. Мир тесен.

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Российский биофизик о существовании ауры

Российский биофизик о существовании ауры

Человеческое тело действительно способно испускать лучи в видимом диапазоне. Мы имеем дело с необыкновенным физическим явлением, — говорит доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.

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Комментарии
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Борис Виленский
Об этом известно давно, а подают, как сенсацию.
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