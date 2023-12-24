Российский биофизик о существовании ауры

Человеческое тело действительно способно испускать лучи в видимом диапазоне. Мы имеем дело с необыкновенным физическим явлением, — говорит доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.