«Набиуллина — предатель и вредитель!»: коммунисты накинулись на главу ЦБ

В Госдуме охарактеризовали беседу с Набиуллиной как жесткую. Депутат Государственной Думы Денис Парфенов в разговоре с «Осторожно Media» заявил, что состоялся серьезный и принципиальный диалог фракции КПРФ с руководством Центрального банка.