Гидроцикл создал угрозу отдыхающим: нарушителя оштрафовали в Жанаозене

В Мангистау усилили контроль за соблюдением требований безопасности на водоемах. Поводом для проверки стало видео в социальных сетях, на котором гидроцикл у побережья моря создавал угрозу для отдыхающих, передает inAktau.
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