Слово «базар», кроме прямого, имеет несколько переносных значений, в том числе – «беспорядок», а также на сленге означает «болтовню» Излишняя, на мой взгляд, вседозволенность в Грузии стала причиной неразберихи в политической жизни и пустых разговоров в публичном пространстве, организованных не только активом тех пяти партий, вопрос целесообразности запрещения которых грузинский Конституционный суд начнет рассматривать с 21 октября, но и т.