Rivian рассчитывает выпускать электромобили безубыточно с конца следующего го...

Rivian рассчитывает выпускать электромобили безубыточно с конца следующего годаНа уходящей неделе компания Rivian отчиталась о количестве выпущенных и отгруженных электромобилей в третьем квартале, превзойдя ожидания аналитиков, а также подтвердив свою готовность по итогам года выпустить 52 000 машин.