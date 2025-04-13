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Царьград

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«Вегас» одержал победу над «Нэшвиллом» и вышел на второе место в Западе НХЛ

«Вегас» одержал победу над «Нэшвиллом» и вышел на второе место в Западе НХЛ

Команда «Вегас» уверенно обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ со счетом 5:3. Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой, а победа позволила «Вегасу» подняться на вторую строчку в Западной конференции с 107 очками.

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