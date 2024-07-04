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В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов

В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов. Тон задала столица, второй день подряд обновляя рекордные максимумы – вчера воздух на базовой метеостанции мегаполиса прогрелся до плюс 32,7 градуса, превысив прежнее достижение революционного 1917 года.

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