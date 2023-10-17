Между Ростовом-на-Дону и Волгоградом в декабре запустят прямой пассажирский поезд

Поезд № 559/560 будет перевозить пассажиров до апреля следующего года.Стало известно о том, что с 10 декабря этого года и по 24 апреля 2024 года запустят прямой поезд между Ростовом-на-Дону и Волгоградом.
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