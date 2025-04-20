Минобороны: ВС России строго соблюдали пасхальное перемирие

Российская армия строго соблюдала пасхальное перемирие, сообщает Минобороны России. «В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в сводке оборонного ведомства.
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