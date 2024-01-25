Тропический циклон приближается к Австралии

Тропический циклон у побережья Северной Австралии был классифицирован как «сильный» шторм в четверг, всего за несколько часов до того, как он обрушился на берег возле Большого Барьерного рифа, став вторым циклоном, охватившим этот регион с декабря 2023 года, сообщает Reuters.