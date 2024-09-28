В Забайкалье сдан первый отремонтированный участок региональной трассы Дарасун

Первый участок, отремонтированный в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на региональной трассе Дарасун — госграница с Монголией в Дульдургинском районе открыт для движения.
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