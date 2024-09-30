Фото: freepik.com Эксперты рассказали о своём отношении к изменениям в образовании. Помощник президента Владимир Мединский высказался о том, что со временем сроки обучения в школах и вузах будут сокращаться.
Стоит ли сокращать учебное время: Об изменениях в образовании высказались эксперты
Комментарии
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ЕР
Елена Русская
Ужать до 10 класса, убрать первый курс вуза по математике и физике. Убрать словоблудие. И все норма.
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4 час.
Вадим Кузнецов
"Лучше меньше, да лучше!"(с) Большая часть даваемых сейчас в старших классах средней образовательной школы знаний не будет востребована. Думаю, что сроки образования следует сократить. При этом уменьшится нагрузка на преподавателей. И заодно сокртится количество "абитуриентов", которые сейчас поступают в вузы не для знаний и не для квалификации, а для чего-то иного. Возможно, повысится качество и престиж образования. На мой взгляд, следует применить многоуровневый подход, как во времена СССР: обязательная семилетка (или даже восьмилетка), и потом для тех, кто В САМОМ ДЕЛЕ намерен получить высшее образование, еще три или четыре года.
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2 час.
Лариса Шемисова
Какую программу? Нужно создать новую, включив туда ИИ.
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2 час.
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