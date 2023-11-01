Нефть поднялась в цене в ожидании результатов встречи ФРС США Наталья МарковаНа рынке нефти в Азии 1 ноября наблюдается небольшой рост цен в связи с предстоящими на этой неделе ключевыми заседаниями мировых центральных банков, включая Федеральную резервную систему США.