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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчик Doom показал гиперреалистичную копию Фредди Крюгера. Так он мог б...

Разработчик Doom показал гиперреалистичную копию Фредди Крюгера. Так он мог б...

Разработчик Doom показал гиперреалистичную копию Фредди Крюгера. Так он мог бы выглядеть в AAA-игре с современной графикойХудожник игр Дэниел Джонссон (Daniel Johnsson), участвовавший в создании Doom Eternal и Wolfenstein 2: The New Colossus, опубликовал реалистичную 3D-модель бюста Фредди Крюгера из серии ужастиков «Кошмар на улице Вязов».

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