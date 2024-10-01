Разработчик Doom показал гиперреалистичную копию Фредди Крюгера. Так он мог б...

Разработчик Doom показал гиперреалистичную копию Фредди Крюгера. Так он мог бы выглядеть в AAA-игре с современной графикойХудожник игр Дэниел Джонссон (Daniel Johnsson), участвовавший в создании Doom Eternal и Wolfenstein 2: The New Colossus, опубликовал реалистичную 3D-модель бюста Фредди Крюгера из серии ужастиков «Кошмар на улице Вязов».