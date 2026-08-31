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Красный Север

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На Ямале на утро 31 августа действуют 53 лесных пожара в пяти районах

На Ямале на утро 31 августа действуют 53 лесных пожара в пяти районах

За сутки на Ямале ликвидировано 47 природных пожаров на площади 86 тысяч гектаров. На утро 31 августа в пяти районах округа продолжают действовать 53 возгорания, сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО.

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