На Ямале на утро 31 августа действуют 53 лесных пожара в пяти районах

За сутки на Ямале ликвидировано 47 природных пожаров на площади 86 тысяч гектаров. На утро 31 августа в пяти районах округа продолжают действовать 53 возгорания, сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым