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Татар-информ

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В пятерке сильнейших: Татарстан остался в лидерах по инвестпривлекательности

В пятерке сильнейших: Татарстан остался в лидерах по инвестпривлекательности

Татарстан, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, по итогам 2025-го вошел в топ-5 наиболее инвестиционно привлекательных регионов России по версии «Эксперт РА».

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