«Прометей» за штурвалом: к каким переменам в сухопутных войсках приведёт автоматизация бронетехники

6 февраля ВНИИ «Сигнал», входящий в госкорпорацию «Ростех», отрапортовал о завершении разработки и начале испытаний программно-аппаратного комплекса «Прометей», с помощью которого, как утверждается, можно перевести на безэкипажное управление практически любую сухопутную машину.