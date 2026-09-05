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Первая встреча музыкального клуба «Музыкальный код. Pink Floyd: как рок стал философией»

Первая встреча музыкального клуба «Музыкальный код. Pink Floyd: как рок стал философией»

На первой встрече музыкального участники будут слушать композиции и разбирать их вместе. Одним из центральных примеров станет альбом The Dark Side of the Moon — повод поговорить о времени, давлении общества и человеческой уязвимости.

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