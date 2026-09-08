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Тульские новости

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Тульский АКМ обыграл тюменский «Рубин» со счетом 3:1

Тульский АКМ обыграл тюменский «Рубин» со счетом 3:1

Тульский АКМ победил «Рубин» со счётом 3:1, подавляющее преимущество было в первом периоде — 19 бросков против 3 у соперника.

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