Эксперт рассказал о том, как реально сэкономить на коммуналке

Почему многие ежедневно переплачивают по платежам почти тысячу рублей. Деньги 123RFДоцент Российского государственного университета социального технологий и член общественного совета при Министерстве образования и науки Инна Литвиненко утверждает, что совсем скоро может увеличиться размер штрафов и пени за неуплату по коммунальным платежам.