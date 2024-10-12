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Эксперт рассказал о том, как реально сэкономить на коммуналке

Эксперт рассказал о том, как реально сэкономить на коммуналке

Почему многие ежедневно переплачивают по платежам почти тысячу рублей. Деньги 123RFДоцент Российского государственного университета социального технологий и член общественного совета при Министерстве образования и науки Инна Литвиненко утверждает, что совсем скоро может увеличиться размер штрафов и пени за неуплату по коммунальным платежам.

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