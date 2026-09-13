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Приехал в чужой город, унизил местную легенду, хотел выгнать из садика его детей! Скандал в «Салавате Юлаеве»

Приехал в чужой город, унизил местную легенду, хотел выгнать из садика его детей! Скандал в «Салавате Юлаеве»

«Поспособствовал один нехороший человек».В карьере уроженца Приморского края Геннадия Заикина не было больших побед.

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