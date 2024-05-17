Сегодня с космодрома «Плесецк» запустили ракету с военными спутниками

Минобороны России сообщило о пуске с Плесецка ракеты «Союз-2.1б».«17 мая 2024 года с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Министерства обороны России осуществлен пуск ракеты-носителя „Союз 2.
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