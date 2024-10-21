Клаксон
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Клаксон

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ТОП-5 самых популярных легковушек в мире

ТОП-5 самых популярных легковушек в мире

В список самых популярных новых компактных легковых автомобилей в мире вошла Lada Granta. Итальянское консалтинговое агентство Focus2Move составило рейтинг популярных в мире автомобилей, принимая в расчет только легковые модели длиной до 4,5 метра.

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