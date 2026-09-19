В Volkswagen предложили дополнительно сократить 4100 сотрудников Porsche

Дополнительно сократить около 4100 сотрудников Porsche предложил концерн Volkswagen, сообщила 19 сентября газета Handelsblatt со ссылкой на документы к решению наблюдательного совета VW, принятому в начале месяца.
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