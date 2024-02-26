Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна весной

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что американскому конгрессу не удалось за выходные дни договориться о проекте закона касательно продолжения финансирования работы федерального правительства страны.
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